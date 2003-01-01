Гардеробные комнаты и шкафы

Компания «Сфера Уюта» изготавливает шкафы и гардеробные комнаты из ЛДСП и МДФ. У нас вы можете заказать прямые и угловые модели, с распашными и раздвижными дверьми. Мы поможем оборудовать гардеробную в отдельной комнате, а также обустроим ее в нише, непосредственно в прихожей или в спальне.

Хиты продаж (классика, МДФ)

Хиты продаж (стандарт, ЛДСП)

Для того чтобы изготовить гардеробную, которая будет гармонично смотреться именно в вашем интерьере, мы используем индивидуальный подход. Это означает, что у нас вы сможете заказать определенную конфигурацию, а также внутреннее наполнение.