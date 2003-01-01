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Гардеробные комнаты и шкафы

Компания «Сфера Уюта» изготавливает шкафы и гардеробные комнаты из ЛДСП и МДФ. У нас вы можете заказать прямые и угловые модели, с распашными и раздвижными дверьми. Мы поможем оборудовать гардеробную в отдельной комнате, а также обустроим ее в нише, непосредственно в прихожей или в спальне.

Хиты продаж (классика, МДФ)

Фасады МДФ
Угловая гардеробная комната с фасадами из МДФ
 ШxДхВхГ 3*3*2,3м*0,5 м
Фасады МДФ
Светлая гардеробная комната с фасадами из МДФ
 ШхВхГ 3,2*2,3*0,5 м
Фасады МДФ, вставка стекло
Угловая гардеробная, фасады МДФ, вставка стекло
 ШхДхВхГ 2*2*2,5*0,52 м
МДФ с фрезеровкой
Угловая гардеробная комната, МДФ с фрезеровкой
 ШхДхВхГ 3,5*1,5*2,3*0,6 м

Хиты продаж (стандарт, ЛДСП)

Угловая гардеробная, ДСП Акация
Угловая гардеробная комната, ДСП Акация
 ШхД: 1,5*1,5 м
ВxГ: 2,1*0,4 м

23 000 руб.

Гардеробная по 3 сторонам, ДСП Акация
Гардеробная по 3 сторонам, ДСП Акация
 ШxД: 1*1,6 м
ВxГ: 2,1*0,4 м

24 500 руб.

Для того чтобы изготовить гардеробную, которая будет гармонично смотреться именно в вашем интерьере, мы используем индивидуальный подход. Это означает, что у нас вы сможете заказать определенную конфигурацию, а также внутреннее наполнение.

  • Выезд замерщика

    Наш специалист приедет к вам на дом в любой день недели и произведет все необходимые замеры, проконсультирует вас и создаст эскиз мебели.

  • Гарантия

    Подтверждением высочайшего качества нашей мебели является пятилетняя гарантия, которая распространяется на всю нашу продукцию.

Каталог работ

Гардеробная Vitra

ШxВxГ: 5000*2400*500 мм

Гардеробная Vitra

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Гардеробная Vitra

ШxВxГ: 5000*2400*500 мм

Гардеробная Vitra

Цена: 70 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная Vitra (фото 1)
  • Гардеробная Vitra (фото 2)
  • Гардеробная Vitra (фото 3)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3

Наполнение ЛДСП Egger, стойки Vitra

Размеры Ширина: 5000 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой

ШxВxГ: 6000*2300*600 мм

Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой

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Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой

ШxВxГ: 6000*2300*600 мм

Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой

Цена: 50 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой (фото 1)
  • Миниатюра 1

Размеры Ширина: 6000 мм Высота: 2300 мм Глубина: 600 мм
Материалы Фасады МДФ с покраской и фрезеровкой, наполнение ДСП Egger

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»

ШxВxГ: 1800*2100*1400 мм

Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»

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Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»

ШxВxГ: 1800*2100*1400 мм

Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»

Цена: 75 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка» (фото 1)
  • Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка» (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Размеры Ширина: 1800 мм Высота: 2100 мм Глубина: 1400 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной

ШxВxГ: 1200*2100* мм

Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной

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Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной

ШxВxГ: 1200*2100* мм

Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной

Цена: 65 000 руб. В наличии

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  • Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной (фото 1)
  • Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной (фото 2)
  • Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной (фото 3)
  • Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной (фото 4)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3
  • Миниатюра 4

Размеры Ширина: 1200 мм Высота: 2100 мм Глубина: мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Гардеробный шкаф купе из МДФ

ШxВxГ: 1700*2600* мм

Гардеробный шкаф купе из МДФ

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Гардеробный шкаф купе из МДФ

ШxВxГ: 1700*2600* мм

Гардеробный шкаф купе из МДФ

Цена: 65 000 руб. В наличии

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  • Гардеробный шкаф купе из МДФ (фото 1)
  • Миниатюра 1

Двери купе: МДФ + матовое стекло

Размеры Ширина: 1700 мм Высота: 2600 мм Глубина: мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Гардеробная комната ДСП Белый гладкий

ШxВxГ: 6500*2400*520 мм

Гардеробная комната ДСП Белый гладкий

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Гардеробная комната ДСП Белый гладкий

ШxВxГ: 6500*2400*520 мм

Гардеробная комната ДСП Белый гладкий

Цена: 80 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната ДСП Белый гладкий (фото 1)
  • Гардеробная комната ДСП Белый гладкий (фото 2)
  • Гардеробная комната ДСП Белый гладкий (фото 3)
  • Гардеробная комната ДСП Белый гладкий (фото 4)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3
  • Миниатюра 4

Размеры Ширина: 6500 мм Высота: 2400 мм Глубина: 520 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»

ШxВxГ: 1900*2100*1900 мм

Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»

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Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»

ШxВxГ: 1900*2100*1900 мм

Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»

Цена: 45 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый» (фото 1)
  • Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый» (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Размеры Ширина: 1900 мм Высота: 2100 мм Глубина: 1900 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"

ШxВxГ: 3500*2400*500 мм

Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"

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Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"

ШxВxГ: 3500*2400*500 мм

Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"

Цена: 50 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка" (фото 1)
  • Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка" (фото 2)
  • Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка" (фото 3)
  • Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка" (фото 4)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3
  • Миниатюра 4

Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка".

Размеры Ширина: 3500 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП Кремоно, зеркало "Серебро", выдвижные ящики, полки, вешало, галстучница.

Все материалы в наличии на складе.
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Открытая гардеробная классика

ШxВxГ: 5000*2500*550 мм

Открытая гардеробная классика

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Открытая гардеробная классика

ШxВxГ: 5000*2500*550 мм

Открытая гардеробная классика

Цена: 35 000 руб. В наличии

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  • Открытая гардеробная классика (фото 1)
  • Открытая гардеробная классика (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Корпус и наполнение ЛДСП Egger, фасады и пилястры МДФ матовая покраска

Размеры Ширина: 5000 мм Высота: 2500 мм Глубина: 550 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)

ШxВxГ: 2100*2600*1100 мм

Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)

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Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)

ШxВxГ: 2100*2600*1100 мм

Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)

Цена: 50 000 руб.

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  • Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем) (фото 1)
  • Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем) (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Гардеробная комната

Размеры Ширина: 2100 мм Высота: 2600 мм Глубина: 1100 мм
Материалы Фасады комбинированные МДФ матовый и зеркало бронза с пескоструем, наполнение ДСП Egger "Белый"
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой

ШxВxГ: 3000*2500*550 мм

Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой

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Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой

ШxВxГ: 3000*2500*550 мм

Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой

Цена: 90 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой (фото 1)
  • Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Гардеробная фасады МДФ с патиной и фрезеровкой

Размеры Ширина: 3000 мм Высота: 2500 мм Глубина: 550 мм
Материалы Корпус ДСП Белый Шагрень

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната из матового МДФ

ШxВxГ: 1400*2500*2000 мм

Гардеробная комната из матового МДФ

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Гардеробная комната из матового МДФ

ШxВxГ: 1400*2500*2000 мм

Гардеробная комната из матового МДФ

Цена: 55 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната из матового МДФ (фото 1)
  • Гардеробная комната из матового МДФ (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Размеры Ширина: 1400 мм Высота: 2500 мм Глубина: 2000 мм
Материалы Фасады МДФ матовый фрезеровка и патина, корпус ДСП Белый

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная МДФ с фрезеровкой

ШxВxГ: 6000*2300*520 мм

Гардеробная МДФ с фрезеровкой

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Гардеробная МДФ с фрезеровкой

ШxВxГ: 6000*2300*520 мм

Гардеробная МДФ с фрезеровкой

Цена: 50 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная МДФ с фрезеровкой (фото 1)
  • Гардеробная МДФ с фрезеровкой (фото 2)
  • Гардеробная МДФ с фрезеровкой (фото 3)
  • Гардеробная МДФ с фрезеровкой (фото 4)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3
  • Миниатюра 4

Размеры Ширина: 6000 мм Высота: 2300 мм Глубина: 520 мм
Материалы Фасады МДФ матовый с фрезеровкой, корпус ДСП

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью

ШxВxГ: 1800*2500*1600 мм

Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью

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Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью

ШxВxГ: 1800*2500*1600 мм

Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью

Цена: 90 000 руб.

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  • Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью (фото 1)
  • Миниатюра 1

Встроенная гардеробная комната с дверьми.

Размеры Ширина: 1800 мм Высота: 2500 мм Глубина: 1600 мм
Материалы ДСП "Вишня манхеттен", двери: стекло прозрачное+фотопечать
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 2000*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

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Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 2000*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

Цена: 45 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA" (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".

Размеры Ширина: 2000 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Красное дерево", ящики выдвижные, полки, вешало, выдвижные корзины.

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами

ШxВxГ: 3600*2100*550 мм

Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами

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Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами

ШxВxГ: 3600*2100*550 мм

Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами

Цена: 70 000 руб. В наличии

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  • Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами (фото 1)
  • Миниатюра 1

Корпус и наполнение ЛДСП Egger , фасады и пилястры МДФ матовая покраска

Размеры Ширина: 3600 мм Высота: 2100 мм Глубина: 550 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная купе c комбинированными дверьми

ШxВxГ: 3200*2600*1500 мм

Гардеробная купе c комбинированными дверьми

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Гардеробная купе c комбинированными дверьми

ШxВxГ: 3200*2600*1500 мм

Гардеробная купе c комбинированными дверьми

Цена: 58 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная купе c комбинированными дверьми (фото 1)
  • Гардеробная купе c комбинированными дверьми (фото 2)
  • Гардеробная купе c комбинированными дверьми (фото 3)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3

Фасады комбинированные стекло покраска, наполнение ДСП

Размеры Ширина: 3200 мм Высота: 2600 мм Глубина: 1500 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 3800*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

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Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 3800*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

Цена: 40 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA" (фото 1)
  • Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA" (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".

Размеры Ширина: 3800 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Акация", тумба с выдвижными ящиками (Фасады ящиков: стекло прозрачное + декоративная пленка "ORACAL" в алюминиевой рамке "Визит"), полки, вешало.

Все материалы в наличии на складе.
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Встроенная гардеробная комната в спальню

ШxВxГ: 2400*2600*650 мм

Встроенная гардеробная комната в спальню

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Встроенная гардеробная комната в спальню

ШxВxГ: 2400*2600*650 мм

Встроенная гардеробная комната в спальню

Цена: 40 000 руб. В наличии

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  • Встроенная гардеробная комната в спальню (фото 1)
  • Миниатюра 1

Встроенная гардеробная комната.

Размеры Ширина: 2400 мм Высота: 2600 мм Глубина: 650 мм
Материалы ДСП "Шоколад", "Бежевый". Внутреннее наполнение - полки, выдвижные ящики, вешало для одежды.

Все материалы в наличии на складе.
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Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам

ШxВxГ: 5400*2600*600 мм

Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам

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Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам

ШxВxГ: 5400*2600*600 мм

Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам

Цена: 55 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам (фото 1)
  • Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам (фото 2)
  • Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам (фото 3)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2
  • Миниатюра 3

Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам.

Размеры Ширина: 5400 мм Высота: 2600 мм Глубина: 600 мм
Материалы ДСП "Вудлайн Крем", внутреннее наполнение - полки, выдвижные ящики, пантографы (лифт для одежды), брючницы, выдвижные, решетчатые емкости под обувь

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Белая гардеробная комната

ШxВxГ: 3500*2300*520 мм

Белая гардеробная комната

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Белая гардеробная комната

ШxВxГ: 3500*2300*520 мм

Белая гардеробная комната

Цена: 45 000 руб.

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  • Белая гардеробная комната (фото 1)
  • Белая гардеробная комната (фото 2)
  • Миниатюра 1
  • Миниатюра 2

Гардеробная комната

Размеры Ширина: 3500 мм Высота: 2300 мм Глубина: 520 мм
Материалы ДСП Белый Шагрень, фасады: МДФ матовый с фрезеровкой и патинированием. Наполнение: полки, выдвижные ящики, вешалки,полки.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато

ШxВxГ: 3800*2400*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато

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Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато

ШxВxГ: 3800*2400*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато

Цена: 30 000 руб. В наличии

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  • Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната.

Размеры Ширина: 3800 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Дуб Шато", полки, выдвижные ящики, вешало, кронштейны для полок.

Все материалы в наличии на складе.
Рассчитать стоимость

Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 2500*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

Рассчитать стоимость
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

ШxВxГ: 2500*2400*500 мм

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"

Цена: 50 000 руб. В наличии

Рассчитать стоимость
  • Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA" (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".

Размеры Ширина: 2500 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Шоколад", полки, ящики выдвижные, вешало.

Все материалы в наличии на складе.
Рассчитать стоимость

Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Гардеробный шкаф-купе в спальню

ШxВxГ: 2400*2200*450 мм

Гардеробный шкаф-купе в спальню

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Гардеробный шкаф-купе в спальню

ШxВxГ: 2400*2200*450 мм

Гардеробный шкаф-купе в спальню

Цена: 38 500 руб. В наличии

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  • Гардеробный шкаф-купе в спальню (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробный шкаф-купе светлый со стеклянными дверьми

Размеры Ширина: 2400 мм Высота: 2200 мм Глубина: 450 мм
Материалы

Все материалы в наличии на складе.
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Узнайте стоимость мебели по своим параметрам

Угловая гардеробная комната с дверьми купе

ШxВxГ: 1300*2200*1300 мм

Угловая гардеробная комната с дверьми купе

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Угловая гардеробная комната с дверьми купе

ШxВxГ: 1300*2200*1300 мм

Угловая гардеробная комната с дверьми купе

Цена: 55 000 руб. В наличии

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  • Угловая гардеробная комната с дверьми купе (фото 1)
  • Миниатюра 1

Угловая гардеробная комната с дверьми купе.

Размеры Ширина: 1300 мм Высота: 2200 мм Глубина: 1300 мм
Материалы ДСП Дуб Кремоно, двери стекло "Скрин", наполнение- полки, вешала, ящики.

Все материалы в наличии на складе.
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Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный

ШxВxГ: 4500*2400*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный

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Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный

ШxВxГ: 4500*2400*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный

Цена: 47 000 руб.

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  • Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната.

Размеры Ширина: 4500 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Зебрано Песочный", ящики выдвижные, полки, вешало.
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Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем

ШxВxГ: 5000*2500*500 мм

Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем

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Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем

ШxВxГ: 5000*2500*500 мм

Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем

Цена: 60 000 руб.

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  • Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем (фото 1)
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Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем

Размеры Ширина: 5000 мм Высота: 2500 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Белое", зеркало "Серебро" с пескоструйной обработкой по лицевой стороне, полки, выдвижные ящики, вешало, брючница, галстучница.
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Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида

ШxВxГ: 4600*2500*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида

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Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида

ШxВxГ: 4600*2500*500 мм

Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида

Цена: 43 000 руб.

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  • Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната.

Размеры Ширина: 4600 мм Высота: 2500 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Орех Аида", полки, выдвижные полки, выдвижные ящики, вешало.
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Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый

ШxВxГ: 2000*2100*2000 мм

Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый

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Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый

ШxВxГ: 2000*2100*2000 мм

Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый

Цена: 42 000 руб.

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  • Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната.

Размеры Ширина: 2000 мм Высота: 2100 мм Глубина: 2000 мм
Материалы ДСП Зебрано бежевый, наполнение- полки, вешала,ящики, брючница.
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Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе

ШxВxГ: 5000*2400*500 мм

Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе

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Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе

ШxВxГ: 5000*2400*500 мм

Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе

Цена: 52 000 руб.

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  • Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе (фото 1)
  • Миниатюра 1

Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе.

Размеры Ширина: 5000 мм Высота: 2400 мм Глубина: 500 мм
Материалы ДСП "Ольха", зеркало "Серебро" с пескоструйной обработкой, полки, выдвижные ящики, вешало, выдвижные карнизы.
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Отзывы

Евгений Гуляев

Очень ответственные ребята, заказывал у них гардеробную. Что особенно понравилось, так это подход и внимательное отношение к деталям. Мои пожелания были выполнены на 100%, так что итоговый результат превзошел все ожидания. Цены тоже вполне доступные. Отдельная благодарность, что пошли навстречу и выполнили монтаж немного раньше, чем было оговорено изначально. Обязательно буду еще обращаться.

Николай Ионов

Выражаю глубокое уважение сотрудникам компании, которые помогли нам спроектировать идеальную гардеробную. Несмотря на то, что места в квартире было не так много, дизайнерам удалось не только вписать гардеробную, но и сделать ее достаточно вместительной. Получилось много шкафчиков для вещей, выдвижные механизмы с доводчиками работают исправно, видно, что фурнитура качественная. Еще планируем обновить шкаф в детской, так что скоро будем делать еще один заказ.

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