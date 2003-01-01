Гардеробные комнаты и шкафы
Компания «Сфера Уюта» изготавливает шкафы и гардеробные комнаты из ЛДСП и МДФ. У нас вы можете заказать прямые и угловые модели, с распашными и раздвижными дверьми. Мы поможем оборудовать гардеробную в отдельной комнате, а также обустроим ее в нише, непосредственно в прихожей или в спальне.
Хиты продаж (классика, МДФ)
Хиты продаж (стандарт, ЛДСП)
Для того чтобы изготовить гардеробную, которая будет гармонично смотреться именно в вашем интерьере, мы используем индивидуальный подход. Это означает, что у нас вы сможете заказать определенную конфигурацию, а также внутреннее наполнение.
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Выезд замерщика
Наш специалист приедет к вам на дом в любой день недели и произведет все необходимые замеры, проконсультирует вас и создаст эскиз мебели.
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Гарантия
Подтверждением высочайшего качества нашей мебели является пятилетняя гарантия, которая распространяется на всю нашу продукцию.
Каталог работ
ШxВxГ: 5000*2400*500 мм
Гардеробная VitraРассчитать стоимость
ШxВxГ: 5000*2400*500 мм
Цена: 70 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Наполнение ЛДСП Egger, стойки Vitra
|Размеры
|Ширина: 5000 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 6000*2300*600 мм
Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкойРассчитать стоимость
ШxВxГ: 6000*2300*600 мм
Гардеробная из МДФ фасады с фрезеровкой
Цена: 50 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 6000 мм
|Высота: 2300 мм
|Глубина: 600 мм
|Материалы
|Фасады МДФ с покраской и фрезеровкой, наполнение ДСП Egger
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1800*2100*1400 мм
Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 1800*2100*1400 мм
Гардеробная комната из МДФ с дверьми «гармошка»
Цена: 75 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 1800 мм
|Высота: 2100 мм
|Глубина: 1400 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1200*2100* мм
Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробнойРассчитать стоимость
ШxВxГ: 1200*2100* мм
Двери гармошка МДФ с фрезеровкой для гардеробной
Цена: 65 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 1200 мм
|Высота: 2100 мм
|Глубина: мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1700*2600* мм
Гардеробный шкаф купе из МДФРассчитать стоимость
ШxВxГ: 1700*2600* мм
Цена: 65 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Двери купе: МДФ + матовое стекло
|Размеры
|Ширина: 1700 мм
|Высота: 2600 мм
|Глубина: мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 6500*2400*520 мм
Гардеробная комната ДСП Белый гладкийРассчитать стоимость
ШxВxГ: 6500*2400*520 мм
Гардеробная комната ДСП Белый гладкий
Цена: 80 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 6500 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 520 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1900*2100*1900 мм
Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 1900*2100*1900 мм
Гардеробная комната, двери МДФ, цвет «белый матовый»
Цена: 45 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 1900 мм
|Высота: 2100 мм
|Глубина: 1900 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3500*2400*500 мм
Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 3500*2400*500 мм
Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка"
Цена: 50 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната с зеркальными створками "Гармошка".
|Размеры
|Ширина: 3500 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП Кремоно, зеркало "Серебро", выдвижные ящики, полки, вешало, галстучница.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 5000*2500*550 мм
Открытая гардеробная классикаРассчитать стоимость
ШxВxГ: 5000*2500*550 мм
Цена: 35 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Корпус и наполнение ЛДСП Egger, фасады и пилястры МДФ матовая покраска
|Размеры
|Ширина: 5000 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 550 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2100*2600*1100 мм
Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 2100*2600*1100 мм
Гардеробная комната с дверьми-купе (МДФ матовый + зеркало "Бронза" с пескоструем)
Цена: 50 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната
|Размеры
|Ширина: 2100 мм
|Высота: 2600 мм
|Глубина: 1100 мм
|Материалы
|Фасады комбинированные МДФ матовый и зеркало бронза с пескоструем, наполнение ДСП Egger "Белый"
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3000*2500*550 мм
Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкойРассчитать стоимость
ШxВxГ: 3000*2500*550 мм
Гардеробная из МДФ с патиной и фрезеровкой
Цена: 90 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная фасады МДФ с патиной и фрезеровкой
|Размеры
|Ширина: 3000 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 550 мм
|Материалы
|Корпус ДСП Белый Шагрень
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1400*2500*2000 мм
Гардеробная комната из матового МДФРассчитать стоимость
ШxВxГ: 1400*2500*2000 мм
Гардеробная комната из матового МДФ
Цена: 55 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 1400 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 2000 мм
|Материалы
|Фасады МДФ матовый фрезеровка и патина, корпус ДСП Белый
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 6000*2300*520 мм
Гардеробная МДФ с фрезеровкойРассчитать стоимость
ШxВxГ: 6000*2300*520 мм
Цена: 50 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
|Размеры
|Ширина: 6000 мм
|Высота: 2300 мм
|Глубина: 520 мм
|Материалы
|Фасады МДФ матовый с фрезеровкой, корпус ДСП
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1800*2500*1600 мм
Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатьюРассчитать стоимость
ШxВxГ: 1800*2500*1600 мм
Встроенная гардеробная комната с дверьми-купе и фотопечатью
Цена: 90 000 руб.Рассчитать стоимость
Встроенная гардеробная комната с дверьми.
|Размеры
|Ширина: 1800 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 1600 мм
|Материалы
|ДСП "Вишня манхеттен", двери: стекло прозрачное+фотопечать
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2000*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 2000*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"
Цена: 45 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".
|Размеры
|Ширина: 2000 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Красное дерево", ящики выдвижные, полки, вешало, выдвижные корзины.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3600*2100*550 мм
Корпусная гардеробная из МДФ с зеркаламиРассчитать стоимость
ШxВxГ: 3600*2100*550 мм
Корпусная гардеробная из МДФ с зеркалами
Цена: 70 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Корпус и наполнение ЛДСП Egger , фасады и пилястры МДФ матовая покраска
|Размеры
|Ширина: 3600 мм
|Высота: 2100 мм
|Глубина: 550 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3200*2600*1500 мм
Гардеробная купе c комбинированными дверьмиРассчитать стоимость
ШxВxГ: 3200*2600*1500 мм
Гардеробная купе c комбинированными дверьми
Цена: 58 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Фасады комбинированные стекло покраска, наполнение ДСП
|Размеры
|Ширина: 3200 мм
|Высота: 2600 мм
|Глубина: 1500 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3800*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 3800*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"
Цена: 40 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".
|Размеры
|Ширина: 3800 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Акация", тумба с выдвижными ящиками (Фасады ящиков: стекло прозрачное + декоративная пленка "ORACAL" в алюминиевой рамке "Визит"), полки, вешало.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2400*2600*650 мм
Встроенная гардеробная комната в спальнюРассчитать стоимость
ШxВxГ: 2400*2600*650 мм
Встроенная гардеробная комната в спальню
Цена: 40 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Встроенная гардеробная комната.
|Размеры
|Ширина: 2400 мм
|Высота: 2600 мм
|Глубина: 650 мм
|Материалы
|ДСП "Шоколад", "Бежевый". Внутреннее наполнение - полки, выдвижные ящики, вешало для одежды.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 5400*2600*600 мм
Гардеробная комната, расположенная по 3 стенамРассчитать стоимость
ШxВxГ: 5400*2600*600 мм
Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам
Цена: 55 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната, расположенная по 3 стенам.
|Размеры
|Ширина: 5400 мм
|Высота: 2600 мм
|Глубина: 600 мм
|Материалы
|ДСП "Вудлайн Крем", внутреннее наполнение - полки, выдвижные ящики, пантографы (лифт для одежды), брючницы, выдвижные, решетчатые емкости под обувь
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3500*2300*520 мм
Белая гардеробная комнатаРассчитать стоимость
ШxВxГ: 3500*2300*520 мм
Цена: 45 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната
|Размеры
|Ширина: 3500 мм
|Высота: 2300 мм
|Глубина: 520 мм
|Материалы
|ДСП Белый Шагрень, фасады: МДФ матовый с фрезеровкой и патинированием. Наполнение: полки, выдвижные ящики, вешалки,полки.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 3800*2400*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб ШатоРассчитать стоимость
ШxВxГ: 3800*2400*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Дуб Шато
Цена: 30 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната.
|Размеры
|Ширина: 3800 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Дуб Шато", полки, выдвижные ящики, вешало, кронштейны для полок.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2500*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"Рассчитать стоимость
ШxВxГ: 2500*2400*500 мм
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA"
Цена: 50 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробная комната с алюминиевой системой крепления "VITRA".
|Размеры
|Ширина: 2500 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Шоколад", полки, ящики выдвижные, вешало.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2400*2200*450 мм
Гардеробный шкаф-купе в спальнюРассчитать стоимость
ШxВxГ: 2400*2200*450 мм
Гардеробный шкаф-купе в спальню
Цена: 38 500 руб. В наличииРассчитать стоимость
Гардеробный шкаф-купе светлый со стеклянными дверьми
|Размеры
|Ширина: 2400 мм
|Высота: 2200 мм
|Глубина: 450 мм
|Материалы
|
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 1300*2200*1300 мм
Угловая гардеробная комната с дверьми купеРассчитать стоимость
ШxВxГ: 1300*2200*1300 мм
Угловая гардеробная комната с дверьми купе
Цена: 55 000 руб. В наличииРассчитать стоимость
Угловая гардеробная комната с дверьми купе.
|Размеры
|Ширина: 1300 мм
|Высота: 2200 мм
|Глубина: 1300 мм
|Материалы
|ДСП Дуб Кремоно, двери стекло "Скрин", наполнение- полки, вешала, ящики.
Все материалы в наличии на складе.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 4500*2400*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано ПесочныйРассчитать стоимость
ШxВxГ: 4500*2400*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Зебрано Песочный
Цена: 47 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната.
|Размеры
|Ширина: 4500 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Зебрано Песочный", ящики выдвижные, полки, вешало.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 5000*2500*500 мм
Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструемРассчитать стоимость
ШxВxГ: 5000*2500*500 мм
Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем
Цена: 60 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробный шкаф-купе в спальне с пескоструем
|Размеры
|Ширина: 5000 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Белое", зеркало "Серебро" с пескоструйной обработкой по лицевой стороне, полки, выдвижные ящики, вешало, брючница, галстучница.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 4600*2500*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Орех АидаРассчитать стоимость
ШxВxГ: 4600*2500*500 мм
Гардеробная комната из ДСП цвета Орех Аида
Цена: 43 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната.
|Размеры
|Ширина: 4600 мм
|Высота: 2500 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Орех Аида", полки, выдвижные полки, выдвижные ящики, вешало.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 2000*2100*2000 мм
Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевыйРассчитать стоимость
ШxВxГ: 2000*2100*2000 мм
Гардеробная комната из ДСП Зебрано бежевый
Цена: 42 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната.
|Размеры
|Ширина: 2000 мм
|Высота: 2100 мм
|Глубина: 2000 мм
|Материалы
|ДСП Зебрано бежевый, наполнение- полки, вешала,ящики, брючница.
Узнайте стоимость мебели по своим параметрам
ШxВxГ: 5000*2400*500 мм
Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купеРассчитать стоимость
ШxВxГ: 5000*2400*500 мм
Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе
Цена: 52 000 руб.Рассчитать стоимость
Гардеробная комната с комбинированными дверьми-купе.
|Размеры
|Ширина: 5000 мм
|Высота: 2400 мм
|Глубина: 500 мм
|Материалы
|ДСП "Ольха", зеркало "Серебро" с пескоструйной обработкой, полки, выдвижные ящики, вешало, выдвижные карнизы.
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Отзывы
Очень ответственные ребята, заказывал у них гардеробную. Что особенно понравилось, так это подход и внимательное отношение к деталям. Мои пожелания были выполнены на 100%, так что итоговый результат превзошел все ожидания. Цены тоже вполне доступные. Отдельная благодарность, что пошли навстречу и выполнили монтаж немного раньше, чем было оговорено изначально. Обязательно буду еще обращаться.
Выражаю глубокое уважение сотрудникам компании, которые помогли нам спроектировать идеальную гардеробную. Несмотря на то, что места в квартире было не так много, дизайнерам удалось не только вписать гардеробную, но и сделать ее достаточно вместительной. Получилось много шкафчиков для вещей, выдвижные механизмы с доводчиками работают исправно, видно, что фурнитура качественная. Еще планируем обновить шкаф в детской, так что скоро будем делать еще один заказ.